Papa Leone riceve premier Sudan | urgente il cessate il fuoco

Oggi a Roma, il Papa ha incontrato il primo ministro del Sudan in un’udienza privata, seguita da un incontro interreligioso. La visita si inserisce in una giornata intensa e ricca di appuntamenti, nel corso della quale sono stati affrontati temi di attualità e dialogo tra le diverse fedi. La presenza del premier sudanese si inserisce nelle discussioni in corso sulla situazione nel suo paese, con particolare attenzione alla richiesta di un cessate il fuoco.

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In Vaticano, giornata densa di appuntamenti quella di oggi, per Papa Leone. Stamane l’udienza al primo ministro del Sudan, poi l’incontro interreligioso. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone riceve premier Sudan: urgente il cessate il fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papa Leone riceve premier Sudan: urgente il cessate il fuoco Notizie correlate Iran, Papa Leone XIV: "Appello a cessate il fuoco, urgente soluzione pacifica"Papa Leone XIV, al termine della recita del Regina Coeli, affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano su piazza San... Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola... Argomenti più discussi: Papa Leone riceve il premier di Haiti, resta alta la preoccupazione per la crisi del Paese (S.C.); Papa Leone riceve Rubio. Il Vaticano: lavorare instancabilmente per la pace; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace; Papa Leone riceve l'Inter: Siate un modello per i giovani. Leone XIV riceve il Primo Ministro di Haiti e discutono della delicata situazione del Paese Leggi qui: x.com Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran reddit Rubio da Papa Leone XIV, USA: impegno comune per la pace | Vaticano: scambio di vedute su crisi e guerreMarco Rubio da Papa Leone XIV oggi alle 11.30 in Vaticano: cosa succede, gli scenari e di cosa parleranno dopo gli attacchi di Trump ... ilsussidiario.net