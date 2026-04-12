Iran Papa Leone XIV | Appello a cessate il fuoco urgente soluzione pacifica

Dopo la recita del Regina Coeli, il Papa ha rivolto un appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Iran, chiedendo un immediato cessate il fuoco. Ha sottolineato la necessità di una soluzione pacifica e ha invitato a evitare ulteriori violenze. La richiesta è stata pronunciata al termine della tradizionale preghiera domenicale, mentre il Pontefice si trovava nello studio vaticano affacciato alla finestra.

Papa Leone XIV, al termine della recita del Regina Coeli, affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano su piazza San Pietro, lancia un messaggio di pace diretto al conflitto in Medio Oriente: “Faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica “. Nel suo discorso il pontefice si è anche concentrato sul Libano: “Anche all’amato popolo libanese sono più che mai vicino in questi giorni di dolore, di paura e di invincibile speranza in Dio. Il principio di umanità inscritto nella coscienza di ogni persona è riconosciuto nelle leggi internazionali, comporta l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile dagli atroci effetti della guerra”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Papa Leone XIV: "Appello a cessate il fuoco, urgente soluzione pacifica" Papa Leone XIV, forte appello per la pace e cessate il fuocoIn un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, Papa Leone XIV ha lanciato un forte messaggio di pace, riconciliazione e solidarietà... Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola...