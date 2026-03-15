Durante l'Angelus di oggi, Papa Leone XIV ha invitato tutte le parti coinvolte a mettere fine alle ostilità in Iran, chiedendo un immediato cessate il fuoco. Ha sottolineato l'importanza di fermare le violenze e di favorire un clima di pace. L'appello si rivolge alle autorità e alle forze in conflitto, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi.

Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola il diritto internazionale per portare pace e chi invece non transige e non scende a patti con “chi causa guerra”. Oggi, in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro,Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello alla pace. Ha sottolineato quanto sia importante lottare per essa e che bisogna smettere di far soffrire le gente comune con l’atrocità della guerra. “A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà,mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”

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