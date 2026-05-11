Oggi il Papa ha incontrato il primo ministro del Sudan, un paese segnato da più di tre anni di guerra civile. La visita si è concentrata sulla richiesta di un cessate il fuoco immediato. L'incontro si è svolto in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la situazione nel paese. Non sono stati rivelati dettagli sui contenuti della discussione.

Papa Leone ha incontrato oggi il primo ministro del Sudan, paese lacerato da oltre tre anni di guerra civile. Il Pontefice ha messo in risalto l’urgenza di un cessate il fuoco e di un dialogo sincero tra le parti. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone riceve premier Sudan: cessate il fuoco urgente

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