Emil Banca l’assemblea dei soci Galletti confermato presidente il direttore Passini lascia dopo 11 anni

L’assemblea dei soci di Emil Banca si è svolta ieri, approvando il bilancio 2025 con circa 50 milioni di euro di utile. Durante l’incontro, è stato confermato alla presidenza Galletti, mentre il direttore Passini, in carica da 11 anni, ha annunciato il suo addio. La riunione ha visto anche alcune novità rispetto alle consuete modalità di discussione e voto.