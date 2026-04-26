Emil Banca l’assemblea dei soci Galletti confermato presidente il direttore Passini lascia dopo 11 anni
L’assemblea dei soci di Emil Banca si è svolta ieri, approvando il bilancio 2025 con circa 50 milioni di euro di utile. Durante l’incontro, è stato confermato alla presidenza Galletti, mentre il direttore Passini, in carica da 11 anni, ha annunciato il suo addio. La riunione ha visto anche alcune novità rispetto alle consuete modalità di discussione e voto.
L’assemblea dei soci di Emil Banca, oltre all’approvazione del bilancio 2025 con quasi 50 milioni di utile, ha portato ieri una conferma e una sorpresa. Gian Luca Galletti è stato infatti rieletto all’unanimità presidente di Emil Banca; il direttore generale Matteo Passini ha invece annunciato che, a giugno, lascerà l’incarico. Il saluto di Passini. Dal palco dell’Unipol Arena, di fronte a una platea gremita, Passini ha salutato: “Abbiamo fatto un lungo cammino assieme, pieno di soddisfazioni, ora largo ai giovani”. Passini, arrivato in Emil Banca nel 2015 con la carica di vice direttore, è direttore generale dal 2023, quando prese il posto di Daniele Ravaglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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