La cantante ha parlato pubblicamente della relazione con l'ex moglie, descrivendola come un amore tossico in cui non si trovavano. Ha anche affermato di aver deciso di sposarsi per motivi legati a quella persona, anche se avrebbe potuto evitarlo. Inoltre, ha raccontato di aver subito molestie all'età di 13 anni, senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista recente.

Era il 2020 quando Paola e Francesca furono paparazzate mentre si baciavano su uno yacht (quattro mesi prima Pascale aveva ufficializzato la rottura con Berlusconi). E tutti restarono stupefatti: che c’entravano Paola, un’artista di sinistra che nel 2011 sbandierò il suo anti-berlusconismo con il singolo Devi andartene, e Francesca, la dama di Arcore e Palazzo Grazioli? A dispetto degli scettici, le due donne, nel luglio 2022, erano andate a nozze nel comune di Montalcino alla presenza di amici e parenti. Un anno dopo, per il primo anniversario di matrimonio, la cantante aveva dedicato alla moglie dolcissime parola social: «Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paola Turci su Francesca Pascale: «Era un amore tossico, non ci capivamo. Potevo anche evitare di sposarmi, l'ho fatto per lei»

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Paola Turci a #Verissimo: il racconto della molestia subita e la fine del matrimonio con Francesca Pascale - x.com x.com