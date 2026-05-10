È stato un amore tossico non ci comprendevamo Ci credevo tanto anche se potevo evitare di sposarmi A 13 anni ho subito molestie | Paola Turci sull’ex Francesca Pascale

Paola Turci ha raccontato di aver vissuto un amore tossico e di non aver trovato comprensione nella relazione con la sua ex partner, Francesca Pascale. In un’intervista, ha anche rivelato di aver subito molestie all’età di 13 anni. La cantante si sta preparando a tornare sulla scena musicale con il nuovo singolo “Vita Mia”, in uscita il 15 maggio.

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