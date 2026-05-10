È stato un amore tossico non ci comprendevamo Ci credevo tanto anche se potevo evitare di sposarmi A 13 anni ho subito molestie | Paola Turci sull’ex Francesca Pascale
Paola Turci ha raccontato di aver vissuto un amore tossico e di non aver trovato comprensione nella relazione con la sua ex partner, Francesca Pascale. In un’intervista, ha anche rivelato di aver subito molestie all’età di 13 anni. La cantante si sta preparando a tornare sulla scena musicale con il nuovo singolo “Vita Mia”, in uscita il 15 maggio.
Paola Turci si sta preparando per tornare alla musica con il nuovo singolo “Vita Mia”, un uscita il 15 maggio. Per l’occasione la cantautrice è stata ospite ieri, 9 maggio, a “Verissimo” per raccontare alcuni aspetti inediti del suo passato. Paola Turci ha parlato anche dei suoi due matrimoni, l’ultimo con Francesca Pascale, terminato nel luglio 2024 dopo due anni di unione civile. “Io credevo tanto nel nostro amore, anche se potevo evitare di sposarmi. L’ho fatto per amore però”, ha ammesso la cantautrice: “ Era una sua volontà sposarci “. Ad oggi rimane solo un’esperienza vissuta, nient’altro: “È stato un amore tossico, reciprocamente non ci comprendevamo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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