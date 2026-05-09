Paola Turci sull' ex Francesca Pascale | Potevo evitare di sposarla è stato un amore tossico

Paola Turci ha parlato per la prima volta dopo le dichiarazioni dell'ex moglie, in cui questa aveva descritto la loro relazione come un rapporto tossico. La cantante è intervenuta durante un programma televisivo per commentare la situazione, senza entrare nel merito di dettagli personali o motivazioni. La discussione riguarda il passato sentimentale tra le due, che si è concluso con il divorzio, e le parole usate dall'ex partner per descrivere quella storia.

Paola Turci ha rotto il silenzio. La cantante, ospite di Verissimo, ha deciso di rispondere alle dure dichiarazioni dell'ex moglie Francesca Pascale, che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva definito la loro storia come un rapporto tossico. Le due, che hanno fatto coppia fissa.🔗 Leggi su Today.it

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