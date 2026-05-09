Paola Turci-choc su Francesca Pascale | Non resta niente amore tossico

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha condiviso un pensiero diretto e personale su una relazione passata, descrivendo come questa abbia lasciato solo ricordi negativi e sentimenti di amarezza. In un’intervista, ha parlato di come un rapporto che sembrava speciale si sia dissolto lasciando poco o niente. La sua nuova canzone, intitolata Vita Mia, riflette questa esperienza e il suo percorso emotivo.

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Paola Turci torna sulla scena con Vita Mia, un brano per lei molto importante, dal significato profondo. E soprattutto Paola Turci si racconta, tornando anche a parlare della sua relazione con Francesca Pascale, relazione sulla quale spende parole pesanti. La cantante, infatti, ripercorre una fase delicata della sua vita personale e professionale, parlando senza filtri del passato e delle difficoltà affrontate negli ultimi anni. "È un inno a una vita ritrovata", spiega a proposito del nuovo singolo, nato dopo un lungo periodo di blocco creativo. Paola Turci racconta di essersi allontanata dalla musica e dalla scrittura: "Ho smesso di scrivere e suonare, toccavo poco la chitarra, avevo un blocco creativo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Paola Turci-choc su Francesca Pascale: "Non resta niente, amore tossico"
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