Paola Turci-choc su Francesca Pascale | Non resta niente amore tossico

La cantante ha condiviso un pensiero diretto e personale su una relazione passata, descrivendo come questa abbia lasciato solo ricordi negativi e sentimenti di amarezza. In un’intervista, ha parlato di come un rapporto che sembrava speciale si sia dissolto lasciando poco o niente. La sua nuova canzone, intitolata Vita Mia, riflette questa esperienza e il suo percorso emotivo.

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