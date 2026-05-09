Paola Turci-choc su Francesca Pascale | Non resta niente amore tossico
La cantante ha condiviso un pensiero diretto e personale su una relazione passata, descrivendo come questa abbia lasciato solo ricordi negativi e sentimenti di amarezza. In un’intervista, ha parlato di come un rapporto che sembrava speciale si sia dissolto lasciando poco o niente. La sua nuova canzone, intitolata Vita Mia, riflette questa esperienza e il suo percorso emotivo.
Paola Turci torna sulla scena con Vita Mia, un brano per lei molto importante, dal significato profondo. E soprattutto Paola Turci si racconta, tornando anche a parlare della sua relazione con Francesca Pascale, relazione sulla quale spende parole pesanti. La cantante, infatti, ripercorre una fase delicata della sua vita personale e professionale, parlando senza filtri del passato e delle difficoltà affrontate negli ultimi anni. "È un inno a una vita ritrovata", spiega a proposito del nuovo singolo, nato dopo un lungo periodo di blocco creativo. Paola Turci racconta di essersi allontanata dalla musica e dalla scrittura: "Ho smesso di scrivere e suonare, toccavo poco la chitarra, avevo un blocco creativo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie correlate
Paola Turci su Francesca Pascale: “Potevo evitare di sposarmi, l’ho fatto per lei. Era un amore tossico”Paola Turci risponde all'ex moglie Francesca Pascale nello studio di Verissimo, che mesi fa aveva definito "tossico" il loro rapporto.
Leggi anche: Paola Turci sull'ex Francesca Pascale: "Potevo evitare di sposarla, è stato un amore tossico"
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Paola Turci torna con un nuovo singolo, Vita mia in uscita il 15 maggio; Le Iene: Il monologo di Enrico Brizzi Video; La forza di una donna 3, puntata 29 aprile: lo shock dopo la rapina; Maurizio e Delfina, chi sono i genitori di Martina Colombari | Mamma incinta di me da giovanissima,.
Paola Turci choc a Verissimo: Francesca Pascale? Amore tossico, matrimonio errore| Molestata a 13 anniPaola Turci confessione choc a Verissimo: Francesca Pascale? Amore tossico, matrimonio errore. Molestata a 13 anni e mi sentivo in colpa ... ilsussidiario.net
Paola Turci su Francesca Pascale: Potevo evitare di sposarmi, l’ho fatto per lei. Era un amore tossicoPaola Turci risponde all'ex moglie Francesca Pascale nello studio di Verissimo, che mesi fa aveva definito tossico il loro rapporto ... fanpage.it
“Disprezzava Silvio, ma viveva con i suoi soldi”. Francesca Pascale rompe il silenzio sulla fine con Paola Turci e racconta un dolore che non ha mai smesso di farle male: Berlusconi. Tra accuse, ricordi e un’eredità emotiva che pesa ancora oggi. facebook
Sabato e domenica, alle 16.30 su #Canale5, weekend con @verissimotv condotto da #SilviaToffanin. Tra gli ospiti: #PaolaTurci, @CLEMENTINOIENA, @CarrisiRomina e i ragazzi di @AmiciUfficiale. Spazio al caso #TerrazzaSentimento. quimediaset.it/comun x.com