Paola Iezzi co-conduttrice del GialappaShow di stasera attese Matilda De Angelis e Sarah Felberbaum

Stasera su Tv8 e Sky Uno va in onda il settimo episodio stagionale del GialappaShow, condotto dal Mago Forest. Tra i partecipanti attesi ci sono le attrici Matilda De Angelis e Sarah Felberbaum. La Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, torna sul palco dopo una pausa, accompagnando il pubblico con le loro battute durante il programma. La conduttrice principale è Paola Iezzi, che affianca gli ospiti e i comici nello spettacolo.

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Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band tornano questa sera, lunedì 11 maggio, con il settimo appuntamento stagionale del GialappaShow, il varietà condotto dal Mago Forest in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti dell’11 maggio 2026. Questa settimana alla co-conduzione c’è Paola Iezzi, che al fianco del Mago Forest metterà in mostra il suo talento artistico tra canzoni del suo repertorio, duetti con gli ospiti in studio, balli, imitazioni e momenti d’intrattenimento. La cantante sarà inoltre protagonista di un cameo, nei panni della sorellastra Iris, nel nuovo episodio di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Paola Iezzi co-conduttrice del GialappaShow di stasera, attese Matilda De Angelis e Sarah Felberbaum ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago ForestBologna, 13 aprile 2026 – Lunedì sera 13 aprile la Gialappa’s Band torna in prima serata con il GialappaShow su TV8 e Sky e affida la co-conduzione... GialappaShow: Matilda De Angelis co-conduttrice. Jovanotti e Tony Pitoni ospitiSi rinnova questa sera, lunedì 13 aprile, l’appuntamento con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band,... Argomenti più discussi: Paola Iezzi co-conduttrice d'eccezione alla settima puntata di GialappaShow; GialappaShow: Paola Iezzi co-conduttrice della nuova puntata con Sarah Felberbaum e Matilda De Angelis; GialappaShow, la puntata dell’11 maggio con Paola Iezzi; GialappaShow su TV8: Paola Iezzi stasera al fianco del Mago Forest. GialappaShow: Paola Iezzi co-conduttrice della nuova puntata con Sarah Felberbaum e Matilda De Angelis x.com Paola Iezzi co-conduttrice del GialappaShow: appuntamento il 12 maggioPaola Iezzi co-conduttrice del GialappaShow: l'artista affianca la Gialappa’s Band il 12 maggio su TV8 e Sky Uno ... it.blastingnews.com