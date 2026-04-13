GialappaShow | Matilda De Angelis co-conduttrice Jovanotti e Tony Pitoni ospiti

Questa sera, lunedì 13 aprile, torna GialappaShow, il programma condotto dal Mago Forest e trasmesso in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Tra gli ospiti ci saranno Jovanotti e Tony Pitoni, mentre Matilda De Angelis parteciperà come co-conduttrice. La trasmissione è ideata e condotta dalla Gialappa’s Band, con la regia di Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Si rinnova questa sera, lunedì 13 aprile, l’appuntamento con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto dal Mago Forest in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 13 aprile 2026. In questa terza puntata c’è Matilda De Angelis alla co-conduzione del programma, dunque vittima delle domande scomode del Mago Forest nella ormai iconica intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”. Tra le guest della serata, Jovanotti, già co-conduttore della puntata inaugurale, presente con un cameo nel nuovo episodio di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Ospite...🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - GialappaShow: Matilda De Angelis co-conduttrice. Jovanotti e Tony Pitoni ospiti Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago ForestBologna, 13 aprile 2026 – Lunedì sera 13 aprile la Gialappa’s Band torna in prima serata con il GialappaShow su TV8 e Sky e affida la co-conduzione... GialappaShow torna con Matilda De AngelisIn onda lunedì Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in...