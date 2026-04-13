Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago Forest

Lunedì sera, la Gialappa’s Band è tornata in prima serata con il nuovo episodio di ‘GialappaShow’ su TV8 e Sky. Per questa terza puntata, la conduzione è stata condivisa con l’attrice Matilda De Angelis, che ha affiancato Mago Forest. La trasmissione è stata trasmessa in diretta, coinvolgendo il pubblico con il suo consueto spirito satirico. La presenza di De Angelis ha rappresentato un’inedita collaborazione per il programma.

Bologna, 13 aprile 2026 – Lunedì sera 13 aprile la Gialappa’s Band torna in prima serata con il GialappaShow su TV8 e Sky e affida la co-conduzione della terza puntata a Matilda De Angelis. L’attrice bolognese, uno dei volti più amati dalle nuove generazioni, affiancherà il Mago Forest in un terreno che le è già familiare: quello dell’ironia e della leggerezza, che ha spesso mostrato anche fuori dal set (come quando alle Olimpiadi è stata scambiata per Mariah Carey ). Roma 24 Ottobre 2025 Rome Film Fest - Red Carpet del film ‘Dracula’ di Luc Besson Nella foto: Matilda De Angelis Foto Credit: Andrea Bracaglia- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Gialappa per una sera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago Forest GialappaShow torna con Matilda De AngelisIn onda lunedì Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in... Leggi anche: GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest