Paola Caruso dopo il Gf Vip | Mi è crollato tutto mi sono resa conto di essere fragile

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, avvenuta poco prima della finale, l’ex concorrente ha commentato il suo percorso, affermando di aver scoperto di essere fragile. Ha parlato di un momento di realizzazione personale, sottolineando come questa esperienza le abbia aperto gli occhi sulla propria condizione emotiva. La sua intervista ha evidenziato il senso di vulnerabilità che ha provato durante il reality.

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(Adnkronos) – "Mi sono resa conto di essere fragile". Paola Caruso ha tracciato un bilancio del suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip, terminato con la sua eliminazione a pochi passi dalla finale. Ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo la bonas di 'Avanti un altro' ha ammesso di aver vissuto l'esperienza con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verissimo, Paola Caruso dopo il Gf Vip: “Mi sono accorta di essere fragile”Il bilancio di Paola Caruso al Gf Vip è negativo: a Verissimo confida di essere rimasta delusa da come ne è uscita: "Io ho avuto reazioni di rabbia... Paola Caruso commenta l'esperienza al Grande Fratello Vip: "Mi sono vista fragile"Paola Caruso ha concluso la propria esperienza all'interno della Casa del “Grande Fratello Vip” quasi due settimane fa, dopo essere stata eliminata... Argomenti più discussi: Verissimo, Paola Caruso ospite oggi con il figlio: le condizioni di salute del piccolo Michele; Grande Fratello Vip, Paola Caruso rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le prime parole fuori dalla Casa; Paola Caruso ospite a Verissimo domenica 10 maggio; Paola Caruso eliminata dal Grande Fratello Vip, chi è: dall'abbraccio in lacrime con il figlio al saluto della mamma biologica.