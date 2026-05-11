Pandev commenta Mourinho | Dal Triplete a oggi il calcio è cambiato Lautaro sicuro al mio posto
In una recente dichiarazione, un ex calciatore ha commentato le trasformazioni avvenute nel calcio dagli anni del triplete fino ad oggi. Ha inoltre affermato che un attuale attaccante è sicuro del suo ruolo e futuro in squadra. La discussione si concentra sui cambiamenti nel panorama calcistico e sulla posizione di alcuni giocatori all’interno del club. La conversazione si inserisce in un contesto di analisi sulle dinamiche delle rose e sulle evoluzioni del gioco.
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