Pandev | Lotito mi mobbizzava ma tornando indietro non lo insulterei Il segreto del triplete? La carbonara

Un ex calciatore ha dichiarato che, durante il suo periodo alla Lazio sotto la guida di Delio Rossi, ha subito pressioni e massacramenti senza reagire. In un'intervista, ha anche riferito di aver subito mobbing da parte di un dirigente in passato, ma senza insultarlo se dovesse tornare indietro. Ha aggiunto che il segreto di un successo importante è la carbonara.

Sulla torre più alta del forte di Strumica sventola fiera una bandiera con le iniziali dell’eroe del posto: “GP19”. Goran Pandev di Macedonia. Il mancino d’oro campione d'Europa diventato direttore della federazione. "Per il mio Paese ho dato vita e miracoli: 38 gol, svariati assist, un Europeo da capitano. Ora vorrei aiutare i giovani". Goran, quanto le manca il calcio? "Ho smesso a 39 anni senza rimpianti, ma a volte cerco ancora l’adrenalina, lo stare insieme, le cene, persino le contestazioni e i ritiri punitivi. Quel sogno che ho inseguito e realizzato". Lei è partito da Strumica. "Mai dimenticarsi chi ti ha reso l’uomo che sei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pandev racconta: «Lotito non mi dava pace. Mi allenavo da solo. Vidi la Supercoppa vinta contro l'Inter da casa mia»

