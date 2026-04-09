Serena ha dichiarato che Lautaro ha avuto un ruolo determinante, diventando il punto di riferimento della squadra. Ha anche commentato positivamente l’operato dell’allenatore, definendolo una fonte inesauribile di idee e un buon commissario tecnico. Le sue parole sottolineano il contributo di Lautaro e apprezzano l’approccio tattico del tecnico, senza esprimere giudizi personali o opinioni.

Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione Tomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazione Calciomercato Inter, Marotta tenta il doppio scippo alla Roma: possono arrivare a parametro zero! Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Amelia a MilanNews24: «Nazionale? Il cambiamento non deve essere solo sulla carta! Come ct... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serena sicuro: «Lautaro ha cambiato tutto. Non è il semplice 9 da gol, Lautaro è il riferimento. Conte è una miniera di idee, posso dirlo? È un bravo ct»

Aldo Serena: “Conte è una miniera di idee e un bravo ct”Aldo Serena ha parlato del campionato di Serie A che sta volgendo al termine e del Napoli di Conte che potrebbe provare la rimonta sull’Inter; tra le...

Polverosi non ha dubbi: «L’assenza di Lautaro pesa, ma Chivu ha Bonny, Pio e Thuram. Il miglior attacco del campionato ha segnato appena due gol in 360’…»di Redazione Inter News 24Polverosi, sule colonne del Corriere dello Sport, ha parlato così dell’Inter dopo i due pareggi consecutivi con Atalanta e...

Temi più discussi: Serena: Inter, scudetto al 90%: Lautaro cambia tutto. Chivu? Dalla prossima stagione...; Serena: Rimonta scudetto del Napoli? Vi do le mie percentuali; Serena: Lotta Scudetto Inter-Napoli, le mie percentuali. Conte miniera di idee; Gazzetta dello Sport | Serena | Conte top ma 7 punti sono troppi Inter favorita al 90%.

Serena: Napoli, rimonta molto difficile. Inter, il ritorno di Lautaro ha cambiato tuttoNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato del Napoli e della lotta per lo scudetto:. tuttomercatoweb.com

Serena: Inter, scudetto al 90%: Lautaro cambia tutto. Chivu? Dalla prossima stagione...Aldo Serena parla alla Gazzetta dello Sport della possibile rincorsa Scudetto del Napoli all'Inter. Molto difficile, vista anche l'Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo ... msn.com

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| Aldo Serena: “Il Napoli può rimontare l’Inter Molto difficile, vista anche l’Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo grandi potenzialità. Con il ritorno di Lautaro, Calha e Dumfries è tornata. Il calendario del Napoli è un po’ più sempl x.com