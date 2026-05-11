Panaitolikos-Larisa martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 12 maggio alle 18:00 si affrontano Panaitolikos e Larisa in una partita valida per la stagione 2026. Il Panaitolikos, grazie alla vittoria nel recente match di Peristeri, si trova in una posizione favorevole per la salvezza. Una vittoria in questa partita garantirebbe quasi certamente la permanenza nella massima serie. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker.

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