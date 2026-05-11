Panaitolikos-Larisa martedì 12 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Martedì 12 maggio alle 18:00 si affrontano Panaitolikos e Larisa in una partita valida per la stagione 2026. Il Panaitolikos, grazie alla vittoria nel recente match di Peristeri, si trova in una posizione favorevole per la salvezza. Una vittoria in questa partita garantirebbe quasi certamente la permanenza nella massima serie. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker.
Il colpaccio di Peristeri ha messo il Panaitolikos in una posizione estremamente comoda in ottica salvezza, e quest’oggi in casa contro il Larisa una vittoria blinderebbe quasi definitivamente la salvezza. Nell’anno del centenario dalla fondazione la squadra di Anastasiou ha avuto un rendimento altalenante, buono per metà stagione prima del calo che l’ha portato a doversi ancora giocare la permanenza nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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