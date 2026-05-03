Martedì 5 maggio 2026 alle ore 12:00 si gioca il posticipo del dodicesimo turno della K-League sudcoreana tra l’FC Seoul, prima in classifica, e l’FC Anyang. La partita si svolgerà allo stadio di proprietà dell’FC Seoul, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per una sfida che si preannuncia importante nella zona alta della classifica.

Posticipo del dodicesimo turno di K-League sudcoreana che vede l’FC Seoul capolista impegnato in casa contro l’FC Anyang. I guerrieri rossi vengono dalla seconda sconfitta in campionato, ancora una volta in casa con il Gimcheon Sangmu bravo a ribaltare nel finale la gara e a prendersi una vittoria di platino. Ospiti che pure hanno visto la loro serie positiva interrompersi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Seoul-FC Anyang (martedì 05 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici

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