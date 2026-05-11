Nelle finali nazionali di Udine, l’Under 15 ha iniziato con una vittoria sotto la guida di coach Menozzi, mentre l’Under 17 ha concluso il suo percorso. La competizione coinvolge diverse categorie e si sta svolgendo in queste giornate, con le squadre impegnate in diverse sfide sul campo. La manifestazione prosegue con le partite successive, senza ulteriori dettagli sui risultati delle altre formazioni.

Partono con una vittoria le finali nazionali per l’ Under 15 di coach Menozzi in corso di svolgimento a Udine. La Una Hotels ha avuto la meglio della Stella Basket Academy per 90-87 al termine di un match sostanzialmente sempre in equilibrio (27-19, 53-50, 76-70 i parziali). Una Hotels: Mambriani 13, Bendinelli, Ferri 9, Terrero Hernandez 2, Verona, Morini 2, Beltrami 2, Manzini 4, Giudici 17, Zangrandi 17, Bizzarri 12, Ogie 12. All. Menozzi. Si chiude la stagione per l’ Under 17 di coach Consolini che ha perso lo spareggio per l’accesso alle finali nazionali contro Brindisi per 86-78. Falsa partenza dei biancorossi che vanno sotto per 20-7 al 6’, ma la reazione arriva subito e all’intervallo i biancorossi sono sopra 42-41.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’U15 parte subito fortissimo nelle finali nazionali a Udine. Finisce il cammino dell’U17

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