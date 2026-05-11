Pallanuoto i migliori italiani della ventiquattresima giornata di A1 Cicali trascina la Florentia Bruni cala il poker

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, alcuni giocatori italiani si sono distinti con prestazioni notevoli. Cicali ha guidato la squadra della Florentia, contribuendo in modo decisivo alla vittoria, mentre Bruni ha concluso la partita con quattro reti, siglando un poker personale. Vari atleti italiani hanno mostrato qualità e determinazione sul campo, attirando l’attenzione durante questa fase del torneo.

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Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile sono diversi i giocatori italiani che conquistano le luci della ribalta con prove di spessore. Sugli scudi uno stratosferico Massimiliano Cicali che guida la Florentia al successo sul Telimar e il centroboa della Rari Nantes Savona Lorenzo Bruni. Cicali (Rari Nantes Florentia): in uno sport nel quale si premiano quasi sempre gli attaccanti, il portiere della Rari Nantes Florentia mette a referto una prova stratosferica nella quale effettua parate decisive in sede e si trasforma in un incubo per il Telimar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della ventiquattresima giornata di A1. Cicali trascina la Florentia. Bruni cala il poker ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pallanuoto, i migliori italiani della ventunesima giornata di A1. Rocchino trascina il PosillipoLa 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile non è ancora andata in archivio, ma in attesa del posticipo di... Pallanuoto, i migliori italiani della diciottesima giornata di A1. Fondelli straripanteMIGLIORI ITALIANI DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A1 MASCHILE Lorenzo Bruni: anticipo vinto nettamente per l’RN Savona contro la Training Academy Roma,... Argomenti più discussi: Licei in vasca. Grande successo dell'iniziativa della FIN Campania; World Cup pallanuoto femminile: Italia-USA oggi in TV e streaming; Mirarchi: Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime; Pallanuoto, il Setterosa agguanta l'Australia e la batte ai rigori: primo successo in World Cup dell'era Mirarchi. Alexander Antonio De Michieli - Results on X | Live Posts & Updates x.com Come si chiamano questi pantaloni? Che ne pensiamo di questo stile? reddit Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l'esordio internazionale: l'Italia concluderà domani il raduno al Centro ... oasport.it