Pallanuoto i migliori italiani della diciottesima giornata di A1 Fondelli straripante

Nella diciottesima giornata di serie A1 maschile di pallanuoto, si sono messi in evidenza alcuni atleti italiani. Lorenzo Bruni ha contribuito con cinque reti alla vittoria dell’RN Savona contro la Training Academy Roma, mentre Fondelli si è distinto con prestazioni molto positive. Entrambi hanno dimostrato un ruolo importante nelle rispettive squadre durante le partite di questa giornata.

MIGLIORI ITALIANI DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A1 MASCHILE. Lorenzo Bruni: anticipo vinto nettamente per l’RN Savona contro la Training Academy Roma, domina il centroboa azzurro che mette a segno addirittura cinque reti. Devastante sui 5 metri. Andrea Fondelli: alla Scandone si esalta il ligure che domina la partita, trascinando la sua Pro Recco. Nel 20-6 della capolista sul Posillipo sono addirittura sei le reti dell’universale del Settebello. Mario Del Basso: continua la stagione clamorosa del campano classe 1998, che è artefice di tante delle reti dell’AN Brescia. Poker nel 22-11 sulla Florentia, sono 43 in Serie A1 quest’anno. Niccolò Gambacciani: Iren Genova Quinto che batte 16-10 il Salerno, gran giornata per l’attaccante classe 2003 che sigla tre reti ed è tra i protagonisti sul tabellino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della diciottesima giornata di A1. Fondelli straripante Articoli correlati Leggi anche: Volley, i migliori italiani della 15ma giornata di Superlega. Tommaso Ichino il nome nuovo in una giornata tinta d’azzurro Basket femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1. Santucci e Cubaj show per VeneziaSi è disputato nel weekend il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, un turno che non ha regalato sorprese... Tutti gli aggiornamenti su Pallanuoto i migliori italiani della... Discussioni sull' argomento Coppa Italia donne, sorpresa Trieste: in finale con l'Orizzonte; Coppa Italia di pallanuoto, la SIS Roma pronta alla Final Six di Napoli; L’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia per la sesta volta, battuta in finale 11-7 la Pallanuoto Trieste; Coppa Italia, Ekipe Orizzonte sfida Padova nei quarti della Fi... Pallanuoto, il Setterosa cambia: via l’uomo della rifondazione Silipo, Mirarchi nuovo c.t.Svolta nel Setterosa dopo il 4° posto agli Europei: via Silipo, il c.t. tecnico che ha riportato l’Italia alle Olimpiadi. Mirarchi il nuovo c.t. dell'Italia femminile della pallanuoto ... sport.virgilio.it 8 marzo... Grande pallanuoto e abbracci dalle finali della Coppa Italia Unipol. Trionfa L'Ekipe Orizzonte, applausi per Pallanuoto Trieste. SIS Roma terza dopo aver superato Rapallo Pallanuoto ai rigori #pallanuoto #waterpolo #coppaitalia - facebook.com facebook