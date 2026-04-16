Nella ventunesima giornata della stagione di pallanuoto maschile di Serie A1, sono stati individuati i cinque italiani più performanti in campo durante il turno infrasettimanale. Tra questi spicca la prestazione di un giocatore del Posillipo, che ha guidato la squadra con un contributo significativo. La giornata si concluderà, mercoledì prossimo, con il posticipo tra Napoli e Quinto, mentre i risultati finora raccolti hanno permesso di stilare questa classifica parziale.

La 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile non è ancora andata in archivio, ma in attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, è possibile stilare l’elenco dei 5 migliori italiani scesi in acqua nel turno infrasettimanale. I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21MA GIORNATA DI SERIE A1. Mattia Rocchino (Posillipo): l’attaccante classe 2004, ex Acquachiara, dimostra che la prima stagione con i posillipini sta andando a gonfie vele. Da sorpresa è ormai una certezza dei campani, che stanno lottando per chiudere la regular season al quarto posto, ed il poker di reti nel match vinto con la Telimar ne è la dimostrazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della ventunesima giornata di A1. Rocchino trascina il Posillipo

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