La squadra italiana di pallamano si prepara ad affrontare una settimana decisiva, con lo spareggio contro la Svizzera che determina la partecipazione ai Mondiali del 2027. Il match si svolge in un momento in cui la nazionale ha mostrato segnali di crescita, secondo le dichiarazioni del tecnico. La sfida contro gli svizzeri sarà intensa e di grande rilevanza per il futuro del movimento nel paese.

La settimana è di quelle che contano per l’Italia della pallamano. Il peso specifico del doppio spareggio che vale i Mondiali 2027, nel duello contro la Svizzera, è molto alto. Prima la gara in trasferta, mercoledì 13 a Zurigo, poi quella decisiva in casa, domenica 17 a Faenza: tutto in 120 minuti. A caricare l’ambiente azzurro, in una marcia d’avvicinamento che per ora vede la squadra di Bob Hanning dover fare a meno – per infortunio – di Filippo Angiolini e Marco Mengon cercando di decifrare anche le condizioni di Simone Mengon, è il portiere Diego Ebner. Il totem dell’Italia, punto fermo fra i pali, al sito della FIGH ha affermato: “ L’atmosfera in squadra è molto buona e dopo gli ultimi risultati ottenuti, con l’accesso ai Mondiali 2025 e agli ultimi Europei, siamo determinati nel confermare la nostra presenza in un grande torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Domenico Ebner: “L’Italia è in continua crescita, ora dobbiamo confermarci. La Svizzerà sarà intensa”

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