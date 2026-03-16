Il Monza si prepara a disputare la partita contro la Reggiana, in programma domani 17 marzo alle ore 20. Dopo la vittoria contro il Palermo, la squadra non può permettersi di abbassare la guardia, poiché la sfida contro la formazione emiliana rappresenta un nuovo impegno di campionato. La partita si svolgerà sul campo della Reggiana, che occupa una posizione di classifica delicata.

Monza, 16 marzo 2026 - La sbornia post vittoria contro il Palermo va subito accantonata. Per il Monza è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato, domani 17 marzo (ore 20), sul campo della pericolante Reggiana. Il roboante successo nello scontro diretto con i siciliani ha fatto capire ulteriormente come i biancorossi hanno tutte le carte in regola per ottenere la promozione diretta in Serie A. Ma di giornate ne mancano ancora otto, sabato c’è la sfida alla capolista Venezia e quindi contro gli emiliani servono altri tre punti per consolidare il secondo posto e fare un altro passo verso l’obiettivo. Evitare distrazioni Gli uomini... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, prima del Venezia c’è la Reggiana. Vietato abbassare la guardia: “Ora dobbiamo confermarci”

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