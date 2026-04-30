Pallamano convocati per il Mondiale | l’Italia sfida la Svizzera

Il selezionatore della nazionale italiana di pallamano ha annunciato la convocazione di 17 atleti in vista delle due partite di maggio contro la Svizzera. Le gare si terranno a Zurigo e Faenza e i risultati ottenuti in queste sfide decideranno la partecipazione dell’Italia ai Mondiali del 2027. La doppia sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra in vista dell’importante qualificazione.

? Cosa sapere Bob Hanning convoca 17 giocatori per la doppia sfida contro la Svizzera a maggio.. I risultati a Zurigo e Faenza determineranno l'accesso ai Mondiali 2027 di pallamano.. Il Direttore Tecnico Bob Hanning ha selezionato i 17 giocatori che rappresenteranno l’Italia nel terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano maschile, in vista del cruciale confronto contro la Svizzera previsto per metà maggio. La decisione tecnica arriva in un momento di massima tensione sportiva, poiché la doppia sfida con la compagine elvetica determinerà direttamente quale delle due nazionali otterrà il diritto di partecipare alla prossima rassegna mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallamano, convocati per il Mondiale: l’Italia sfida la Svizzera Notizie correlate Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027: doppia sfida decisiva alla SvizzeraSono 17 i convocati dell’Italia per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano maschile: la doppia sfida contro la Svizzera... Pallamano femminile, l’Italia non supera le qualificazioni agli Europei. Successo per la SvizzeraL’Italia non riesce a superare le qualificazioni agli Europei femminili di pallamano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quattro carpigiani puntano alla Nazionale Under 18 di pallamano; Pallamano, la Jomi Salerno si ripete al ritorno e fa fuori Casalgrande: in Semifinale c'è Brixen; Pallamano: Qualificazioni Mondiali 2027, scelti 17 azzurri per le due sfide contro la Svizzera. Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027: doppia sfida decisiva alla SvizzeraSono 17 i convocati dell'Italia per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano maschile: la doppia sfida contro la Svizzera sancirà ... oasport.it Mondiali maschili di pallamano, Romei convocato per la sfida contro la SvizzeraMUGELLO – C’è anche Tommaso Romei nella lista dei diciassette atleti scelti dal Direttore Tecnico Bob Hanning che affronteranno la Svizzera sul percorso verso il torneo iridato. Una scelta di continu ... ilfilo.net A contendersi il titolo regionale sono: Albatro Siracusa, Pallamano Marsala, Team Handball Mascalucia e New Handball Mascalucia - facebook.com facebook