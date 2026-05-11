L'allenatore campano è arrivato sulla panchina dell'Atalanta lo scorso 11 novembre, in sostituzione di Ivan Juric. Dopo diversi mesi di lavoro, ha dichiarato di ritenere di aver meritato la conferma, ma ha precisato che la decisione finale spetta alla società. La sua posizione resta al centro delle discussioni in vista delle prossime decisioni della dirigenza.

Bergamo, 11 maggio 2026 – Quale sarà il futuro di Raffaele Palladino? L'allenatore campano è arrivato sulla panchina dell'Atalanta lo scorso 11 novembre, al posto di Ivan Juric. La Dea stava attraversando un momento di difficoltà, con appena 13 punti conquistati e un tredicesimo posto in classifica. Palladino si è subito messo al lavoro e ha riportato la Dea prima nella parte sinistra della classifica e poi a ridosso della zona Europa: con la vittoria di ieri contro il Milan, i bergamaschi sono saliti a quota 58 punti, al settimo posto in classifica. In caso di vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, Carnesecchi e compagni sarebbero qualificati per la prossima Conference League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palladino, enigma futuro: “Penso di aver meritato la conferma, ma deciderà la società”

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