Al termine della partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore nerazzurro ha commentato i risultati, affermando che la sua squadra avrebbe meritato un punteggio più alto, ma che comunque la vittoria ottenuta in quel modo è stata soddisfacente. La gara si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto l’allenatore ospite, che ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa, senza entrare in dettagli sulle strategie adottate.

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino, allenatore nerazzurro. Sulla vittoria: "Stasera devo ringraziare i miei ragazzi, hanno fatto una grande partita. Siamo stati molto pericolosi davanti e abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grande individualità. Questa è la risposta di un grande gruppo. La settimana è stata un po' particolare, ma noi abbiamo dimostrato in campo, vincendo una partita meritatamente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Palladino: “Avremmo meritato il 3-0, ma è stato bello anche vincere così”

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