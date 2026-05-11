Palladino al Meazza | la reazione del gruppo dopo le critiche

Dopo le recenti critiche, il gruppo si è riunito per affrontare la partita al Meazza con una determinazione rinnovata. L’allenatore ha scelto un’interpretazione tattica che ha permesso di neutralizzare il Milan nel primo tempo, impostando un sistema di gioco più compatto e attento alle ripartenze. La squadra ha mostrato una reazione compatta, cercando di trasformare le critiche in energia per affrontare la sfida.

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