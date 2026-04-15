A Palazzo Chigi si commenta la reazione di Giorgia Meloni alle affermazioni di Donald Trump sull’attacco al Pontefice. La premier ha espresso una condanna senza mostrare segni di scompiglio, dopo le critiche ricevute. La discussione si concentra sulla possibilità di interrompere i rapporti o di mantenere una posizione di distacco per evitare un'escalation dello scontro. La vicenda ha generato reazioni tra le forze politiche e i media.

ROMA Su una cosa a Palazzo Chigi son tutti d'accordo: prima o poi doveva accadere. E le parole scelte da Giorgia Meloni per condannare l'attacco di Donald Trump al Pontefice hanno scatenato la tempesta perfetta, con "wonderful Giorgia" retrocessa dal tycoon a delusione personale, bacchettata per la sua mancanza di coraggio. Una sorta di Ponzio Pilato che non vuol dare una mano sulla guerra è l'affondo più duro, punge la premier di ritorno dal Vinitaly, sul volo di Stato che la sta riportando a Roma. Qualche ora prima, in un punto stampa improvvisato tra uno stand e l'altro - tra bicchieri e bottiglie finiti in frantumi...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump-Meloni, la premier non si scompone: reazione attesa dopo le critiche. Tagliare i ponti o evitare di inasprire lo scontro?

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