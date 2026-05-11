PALINSESTI 17-23 MAGGIO 2026 | CHIUDONO 4 SHOW PARTE SARABANDA CELEBRITY

Dal 17 al 23 maggio 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane subiranno diverse variazioni. Quattro programmi saranno cancellati, mentre partirà la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. Per quella settimana, Rai1 trasmetterà il documentario sulla Lapponia, mentre le altre reti programmeranno cambiamenti nelle loro programmazioni abituali.

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