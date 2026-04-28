Un incontro per informare e prevenire le truffe agli over 65 | grande partecipazione a Gissi

Lunedì 27 aprile, nella sala “Federigo Marisi” del museo storico etnografico di Gissi, si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe rivolto agli over 65. L’evento ha visto una partecipazione numerosa della comunità locale, interessata a conoscere le modalità di tutela e i rischi legati alle truffe. La riunione ha avuto come obiettivo principale fornire informazioni utili e sensibilizzare gli anziani sui pericoli più comuni.

Ampia partecipazione e grande attenzione da parte della cittadinanza per l’incontro di formazione e prevenzione sul tema delle truffe, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 27 aprile nella sala “Federigo Marisi” del museo storico etnografico di Gissi.L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio regionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Mozzo, incontro informativo per prevenire le truffe agli anzianiNella mattinata di mercoledì 15 aprile si è svolto, all’oratorio di Mozzo, un partecipato incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe... Prevenire le truffe agli anziani: il 22 aprile incontro pubblico in Confartigianato con le Forze dell’OrdinePrevenire le truffe, riconoscere i segnali di pericolo e sapere come comportarsi in caso di dubbi o tentativi di raggiro.