Sicurezza, prevenzione e spirito di comunità. Ruota attorno a queste tre parole chiave il nuovo percorso informativo avviato dalla Stazione Carabinieri di Aviano in stretta collaborazione con la Sezione di Pordenone dell’Associazione Nazionale Alpini. Un’iniziativa che nasce dal territorio e per il territorio, con un obiettivo preciso: creare una rete capillare di attenzione e consapevolezza contro truffe e furti, coinvolgendo direttamente famiglie, anziani e cittadini che, più di altri, rischiano di diventare bersaglio di reati particolarmente odiosi. Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla Presidenza dell’A.N.A. di Pordenone e ha potuto prendere forma anche grazie all’impegno del consigliere e vice presidente vicario Mario Povoledo, figura di riferimento per le “Penne nere” della provincia. Il ruolo degli Alpini, infatti, non è solo quello di ascoltare e recepire le indicazioni dell’Arma, ma di diventare veri e propri “moltiplicatori” di prevenzione all’interno delle proprie comunità, trasformando le nozioni apprese in azioni concrete, consigli, segnalazioni e attenzione diffusa sul territorio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Sicurezza, a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani: “Insieme contro le truffe”A Corsano, i carabinieri incontrano gli anziani per rafforzare la loro sicurezza e prevenire truffe.

Ad Acireale incontri dei carabinieri per la prevenzione in materia alimentare e contro le truffeAd Acireale prosegue la campagna dei Carabinieri di Catania dedicata alla prevenzione in materia alimentare e contro le truffe.

Temi più discussi: Sicurezza e prevenzione, Carabinieri e Alpini insieme contro truffe e furti; FONDI | Sicurezza e prevenzione: due incontri tra Carabinieri e anziani su come riconoscere le truffe; Educazione alla legalità e prevenzione: i carabinieri incontrano gli studenti dell' Antonelli; Controlli rafforzati dei Carabinieri al Baccanales – Carnevale Jatino: sicurezza e prevenzione a San Giuseppe Jato e San Cipirello.

Sicurezza e prevenzione a Ortona dei Marsi: Sindaco e Carabinieri a confronto con i cittadini contro le truffeOrtona dei Marsi - Un messaggio di vicinanza e allerta quello partito ieri mattina da Ortona dei Marsi, dove le istituzioni hanno scelto un luogo di aggregazione quotidiana per parlare di ... terremarsicane.it

Carabinieri e Alpini uniti contro truffe e furti: al via la rete di prevenzione ad AvianoAviano, Carabinieri e Alpini insieme per prevenire truffe e furti con incontri informativi. nordest24.it

#Cagliari e #INAIL insieme per #Sicurezza e #Prevenzione sul #lavoro. #CollaborazioneIstituzionale al centro dell’incontro tra il sindaco Massimo Zedda e il direttore regionale Alfredo Nicifero. x.com

Dopo Crans-Montana, una lezione di sicurezza Alla Scuola primaria di Priola sono iniziati gli incontri dedicati a sicurezza e prevenzione, con un primo appuntamento insieme ai Vigili del fuoco. - facebook.com facebook