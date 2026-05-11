Palermo Spring Up Close | ritmi africani e Mediterraneo a Cinematocasa

A Palermo si svolge l’evento Spring Up Close, che propone una contaminazione tra ritmi africani e sonorità mediterranee presso Cinematocasa. Durante la manifestazione si discutono le modalità con cui un artista proveniente dalla Nigeria può reinterpretare i canti della tradizione siciliana di Rosa Balistreri. Inoltre, si presentano musicisti che combinano le sonorità di Capo Verde con le tradizioni musicali della Sicilia.

? Domande chiave Come può un artista nigeriano reinterpretare i canti di Rosa Balistreri? Chi sono i musicisti che uniscono Capo Verde alla tradizione siciliana? Perché la musica di Chris Obehi ha conquistato milioni di visualizzazioni? Dove si possono vivere questi incontri tra ritmi africani e Mediterraneo??? In Breve Venerdì 15 maggio Jerusa Barros collabora con Fabrizio Malerba e Federico Mordino. Sabato 16 maggio il trio Otiloh include Chris Obehi, Malerba e Luca Trentacoste. Chris Obehi è .🔗 Leggi su Ameve.eu

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