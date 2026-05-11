Da Cinematocasa Spring Up Close 2026 nel weekend i live di Jerusa Barros e Chris Obehi

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si svolgeranno due concerti nell’ambito di Cinematocasa Spring Up Close 2026 a Palermo. Gli eventi vedranno protagonisti artisti provenienti dall’Africa e dall’Europa, con performance che integrano elementi di culture e tradizioni musicali diverse. La rassegna, che coinvolge vari paesi e stili, si prepara a concludersi con queste esibizioni live, offrendo un’occasione per ascoltare suoni e linguaggi distinti tra loro.

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Spring Up Close 2026 (Cinematocasa, Palermo) si avvia verso il weekend conclusivo con due appuntamenti che attraversano culture, lingue e geografie sonore differenti, mettendo in relazione Africa, Mediterraneo ed Europa in un intreccio di ritmi, memorie e identità musicali.Venerdì 15 maggio (ore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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