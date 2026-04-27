La rassegna Spring Up Close da Cinematocasa concerto di Gianni Gebbia e Roberto Brusca

Al Cinematocasa di Palermo prosegue la rassegna Spring Up Close 2026 con un nuovo appuntamento. Sabato 2 maggio si terrà un concerto di Gianni Gebbia e Roberto Brusca, inserito nella sezione Music Boudoir. La serata propone un’esibizione in un contesto più raccolto rispetto alle precedenti. La rassegna, dedicata alla musica live, continua a offrire spettacoli di artisti noti nel panorama musicale.

Al Cinematocasa di Palermo prosegue la rassegna Spring Up Close 2026. Sabato 2 maggio il programma si sposta su coordinate più raccolte con Gianni Gebbia & Roberto Brusca in Music Boudoir. Il duo – flauto e sax per Gebbia, pianoforte e tastiere per Brusca – prende forma a partire dall’idea di uno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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