Sicilia Queer filmfest il regista palestinese Kamal Aljafari a Palermo | masterclass e presentazione dei suoi ultimi film

Il Sicilia Queer filmfest si prepara alla sua sedicesima edizione, in programma a Palermo dal 25 al 31 maggio 2026. In vista dell’evento, il regista e artista palestinese Kamal Aljafari sarà presente in città per una masterclass e per presentare i suoi ultimi due lungometraggi, A Fidai Film del 2024 e With. La partecipazione del regista si inserisce nella programmazione di anteprime e incontri dedicati al cinema contemporaneo.

La quarta anteprima di avvicinamento alla sedicesima edizione del Sicilia Queer filmfest (Palermo, 25 - 31 maggio 2026) vede protagonista il regista e artista palestinese Kamal Aljafari, che torna nel capoluogo siciliano per presentare i suoi ultimi due lungometraggi, A Fidai Film (2024) e With. 🔗 Leggi su Palermotoday.it James Van Der Beek è il leader di una setta nel trailer di uno dei suoi ultimi filmA pochi giorni dalla sua morte, ha fatto la sua comparsa sul web il trailer di uno degli ultimi film girati dalla compianta star di Dawson's Creek... Scuola, nasce la rete Ia Sicilia: presentazione a PalermoL’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle scuole siciliane come strumento per la didattica e la gestione amministrativa. Si parla di: Al Teatro Serra la satira di René de Obaldia. Sicilia Queer filmfest compie 15 anni e apre ai giovaniTraguardo importante per il Sicilia Queer filmfest che compie 15 anni e che in 7 giorni di programmazione, dal 25 maggio al 31 maggio presso il Cinema De Seta e altri spazi dei Cantieri Culturali alla ... ansa.it Sicilia Queer Filmfest: a Palermo, dal 25 al 31 maggioLa sezione Eterotopie per esempio – il titolo è un omaggio a Michel Foucault – presenta realtà contrapposte alle utopie e prova a restituirci visioni del presente estreme, di volta in volta ... iodonna.it