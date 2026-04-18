A Roma, nel Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione della violenza di genere nel mondo dello sport. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, concentrandosi sui rischi che interessano circa il 40% dei minori che praticano attività fisica. Durante l’appuntamento sono state analizzate le misure di tutela e le strategie di intervento per contrastare il fenomeno.

A Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, si è tenuto un importante incontro dedicato alla prevenzione della violenza di genere nel settore sportivo, con l’obiettivo di affrontare un fenomeno che vede coinvolti circa 4 minori su 10 che praticano attività fisica. L’evento ha riunito istituzioni e rappresentanti delle federazioni per discutere strategie concrete come la formazione continua, la creazione di codici di condotta, la sicurezza delle strutture, la vigilanza degli adulti, la regolamentazione dei carichi di lavoro e l’ascolto delle vittime. Durante il dibattito, la capogruppo Pd nella Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, Ferrari, ha analizzato il contesto legale attuale, mettendo in luce come le norme debbano trasformarsi in azioni quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e violenza di genere: allarme per 4 minori su 10

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