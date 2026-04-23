Una passeggiata si trasforma in un’esperienza immersiva tra la natura del torrente Torre

Domenica 26 aprile, il Gruppo Micologico del Palmarino organizza un’escursione lungo il torrente Torre, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella natura. L’itinerario prevede una passeggiata che unisce la scoperta della botanica spontanea alla conoscenza della storia locale. L’evento è aperto a chi desidera trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia, tra paesaggi naturali e ricordi del territorio.

Una giornata che intreccia il fascino della botanica spontanea alla memoria storica del territorio: è questo l’invito lanciato dal Gruppo Micologico del Palmarino per domenica 26 aprile. L'iniziativa, organizzata in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di Palmanova, l'associazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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