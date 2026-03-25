Anche Agrigento si tinge di blu | una luce contro il silenzio dell’autismo

Anche quest'anno, il Comune di Agrigento partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L'amministrazione ha approvato una delibera per aderire all'iniziativa e ha deciso di illuminare di blu alcuni luoghi pubblici per sensibilizzare sull'argomento. La manifestazione si svolge in diverse città italiane e mira a promuovere la conoscenza e la comprensione delle persone con autismo.

L’amministrazione comunale, guidata da Franco Miccichè, ha deliberato l'adesione alla Giornata mondiale della consapevolezza. La sera del 2 aprile il monumento ai Caduti di villa Bonfiglio verrà trasformato in un faro di solidarietà. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il Venerdì Santo diventa un caso, l'arciconfraternita dell'Addolorata alza la voce: “Nessun sostegno, così non si va avanti” . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Anche Agrigento si tinge di blu: una luce contro il silenzio dell’autismo Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Perugia si tinge di blu: luce sulla sindrome di Angelman e sostegno alla ricerca per una rara malattia neurologica.Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni a Perugia si illumineranno di blu il 15 febbraio 2026, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla...