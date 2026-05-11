Pagelle Napoli-Bologna i voti della sfida | colpo esterno dei rossoblu

Il Bologna ha ottenuto una vittoria esterna contro il Napoli allo stadio “Maradona”, salendo all’ottavo posto in classifica. La sfida si è conclusa con il Bologna che ha conquistato i tre punti, mentre il Napoli ha mancato l'opportunità di assicurarsi il pass per la prossima Champions League. I risultati della partita sono stati oggetto di analisi attraverso le pagelle dei vari giocatori, con voti distinti a seconda delle prestazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Bologna espugna il “Maradona” e balza all’ottavo posto in classifica con il Napoli che fallisce il match point per quello che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Partita pirotecnica a Napoli tra i padroni di casa e il Bologna con i rossoblu che battono gli azzurri per 2-3 nel posticipo della giornata numero 36 del campionato di Serie A. Napoli-Bologna, i voti della sfida (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che fanno un salto in classifica portandosi all’ottavo posto, posizione importante per partire dagli ottavi di Coppa Italia in vista della prossima stagione. Gli emiliani vanno avanti di due reti grazie alla magia di Bernardeschi e al calcio di rigore di Orsolini che portano gli uomini di Italiano sul doppio vantaggio.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Napoli-Bologna, i voti della sfida: colpo esterno dei rossoblu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guaiIl Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston... Pagelle Verona-Genoa 0-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei rossobluIl Genoa batte il Verona in trasferta grazie ai gol di Vitinha e Ositgard, e compie, probabilmente, lo scatto decisivo per la salvezza, condannando... Argomenti più discussi: Le pagelle di Como-Napoli: Paz illumina, Rrahmani vale un gol, De Bruyne è un fantasma; Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso; Le pagelle di Juventus-Bologna: dominio incontrastato dei bianconeri. Esordio shock per Helland, Castro troppo isolato; Le pagelle. Pajola è già tornato ai suoi livelli. Premier: l'Arsenal batte il West Ham e si avvicina al titolo reddit Pagelle Napoli-Bologna 2-3: Bernardeschi inventa, Rowe mette il sigillo, Conte rimanda l'approdo in ChampionsIl Napoli deve rinviare l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions, merito di un Bologna mai domo che ha espugnato il Maradona. Dominio rossoblù nel primo tempo, il gol di Di Lorenzo nel ... sport.virgilio.it