Pagelle Verona-Genoa 0-2 i voti della sfida | scatto salvezza dei rossoblu

Il Genoa ha vinto 2-0 in trasferta contro il Verona, con i gol di Vitinha e Ositgard. La partita ha visto i rossoblu ottenere tre punti importanti, mentre i padroni di casa non sono riusciti a mantenere la continuità della vittoria precedente contro il Bologna. La sfida è stata disputata allo stadio locale, con entrambe le squadre in campo per tutta la durata dell’incontro.

Il Genoa batte il Verona in trasferta grazie ai gol di Vitinha e Ositgard, e compie, probabilmente, lo scatto decisivo per la salvezza, condannando invece i padroni di casa che non sono riusciti a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Bologna. I voti di Verona-Genoa di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Partita molto equilibrata nel primo tempo con le due squadre che non riescono a trovare la via del gol, giunto nella ripresa grazie all’attaccante portoghese, da poco subentrato in campo al posto di Ekuban. Grave l’errore di Montipò che costa caro agli scaligeri. Nel finale arriva il gol di Ostigard che chiude definitivamente il match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Verona-Genoa 0-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei rossoblu Articoli correlati Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei violaLa Fiorentina ha vinto in casa del Como per 1-2 con i viola che hanno trovato un successo fondamentale nella corsa per la salvezza. Pagelle Verona-Bologna 2-3, i voti della sfida: attacco rossoblu in grande spolveroSi è conclusa la sfida tra Verona e Bologna, valida per il recupero della giornata numero 16 di campionato con la vittoria del Bologna sul Verona. Una selezione di notizie su Pagelle Verona Genoa 0 2 i voti della... Discussioni sull' argomento Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, poco coerente. Doveri, derby da 6: quel tocco di mano al 48'...; Genoa-Roma 2-1, le pagelle: il trio dietro è da parte sinistra della classifica, il migliore è De Rossi; Bologna-Verona, le pagelle di CM: Orban domina, Orsolini ancora insufficiente; Le pagelle di Inter-Atalanta: Thuram inconcludente, Ederson decisivo. Verona-Genoa live 0-0Segui in diretta Verona-Genoa, 29esima giornata di Serie A ... msn.com Pagelle Bologna-Hellas Verona dell'8 marzo 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-bologna-hellas-verona-8-marzo-2026-242049.html facebook