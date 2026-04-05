Pagelle Cremonese-Bologna 1-2 i voti della sfida | blitz rossoblu grigiorossi nei guai

Il Bologna ha battuto la Cremonese con un punteggio di 2-1 nella partita di domenica pasquale. La vittoria permette alla squadra di avere un buon passo in vista dell'impegno di Europa League contro l’Aston Villa, che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione. La Cremonese, invece, si trova in difficoltà e rischia di compromettere la propria posizione in classifica. I voti dei giocatori sono stati assegnati al termine della partita.

Il Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston Villa che dirà molto sul cammino della formazione di Vincenzo Italiano in questa stagione. I voti di Cremonese-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo, quello degli emiliani che è giunto grazie alle reti messe a segno nel primo tempo con Joao Mario e Rowe che hanno regalato tre punti importanti al Bologna che inizia a mettere nel mirino l’Atalanta in classifica. Una sconfitta che complica e non poco la situazione della Cremonese di Giampaolo che, dopo la vittoria di Parma, ha perso un’occasione per accorciare in classifica sul Cagliari e distaccare il Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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