Pagelle Milan-Atalanta i voti di Tuttosport | Gabbia fa sembrare tutti giganti Leao sindrome di Calimero
Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 2-3, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: " Prende il terzo gol (quello di Raspadori) sul suo palo. Bravo nel primo tempo su Krstovic e Zalewski". Voto 5 De Winter: "Si fa uccellare da Raspadori sul tris della Dea". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Combina poco". Voto 5 Gabbia: "Prima Raspadori, poi Krstovic: tutti sembrano giganti tanto lui è lillipuziano in marcatura. E in pieno recupero leva dalla testa di Füllkrug il pallone del 3-3". Voto 4 Pavlovic: "Colpevolmente latitante sullo 0-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: Gabbia è tornato e fa la differenza. Pulisic spentoEcco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri,...
Pagelle Milan-Atalanta, i voti del CorSport: De Winter molle, Leao giochicchiaEcco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a...
Argomenti più discussi: Milan-Atalanta 2-3, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Atalanta 2-3, le pagelle: Ederson sublime, si salva Nkunku, malissimo Leao; Milan-Atalanta, le pagelle. Loftus-Cheek 4, perde tutti i duelli. Ederson 7,5: beato chi lo compra; Milan-Atalanta 2-3, pagelle: Ederson (7,5) dominante, Raspadori (7) crea scompiglio, Gabbia (4) da incubo.
Milan-Atalanta 2-3: le nostre pagelle a cura del nostro Carmelo Catania > milanday.it/it/92-prima-pa… x.com
Il AC Milan ha perso male, ancora una volta, a 'San Siro'. Atalanta passata senza difficoltà contro i rossoneri in disarmo Leggi le #pagelle con voti e giudizi de La Gazzetta dello Sport sul Diavolo di Max #Allegri nell'articolo nel primo commento facebook
[+Ecco come guardare!] Milan-Atalanta in diretta streaming e canale TV reddit
PAGELLE E TABELLINO Milan-Atalanta 2-3: i rossoneri si svegliano troppo tardi: Leao fischiatoLe valutazioni dei rossoneri e dei nerazzurri al termine della sfida di San Siro, valida per la 36esima giornata ... calciomercato.it