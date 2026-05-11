Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 2-3, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Maignan: " Prende il terzo gol (quello di Raspadori) sul suo palo. Bravo nel primo tempo su Krstovic e Zalewski". Voto 5 De Winter: "Si fa uccellare da Raspadori sul tris della Dea". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Combina poco". Voto 5 Gabbia: "Prima Raspadori, poi Krstovic: tutti sembrano giganti tanto lui è lillipuziano in marcatura. E in pieno recupero leva dalla testa di Füllkrug il pallone del 3-3". Voto 4 Pavlovic: "Colpevolmente latitante sullo 0-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Tuttosport: Gabbia fa sembrare tutti giganti. Leao, sindrome di Calimero

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