Nella partita di ieri sera allo stadio 'Bentegodi' di Verona, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026, sono stati pubblicati i voti di Tuttosport. Tra i protagonisti, Gabbia è tornato in campo e ha contribuito alla squadra con una buona prestazione, mentre Pulisic ha mostrato difficoltà nel trovare continuità durante l'incontro. Le pagelle riflettono le valutazioni della partita disputata tra Verona e Milan.

Ecco le pagelle di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri al 'Bentegodi' e terminata 0-1 per i rossoneri, di 'Tuttosport' oggi in edicola. Gabbia: "È mancato tanto al Milan e pure alla Nazionale come prova lo straordinario intervento per anticipare Orban sul possibile 1-1. Segna pure, ma sul cross finisce in fuorigioco. Giménez". Voto 7. Athekame: "Ordinato e accende Rabiot sul gol da tre punti". Voto 6. Dal 63' Saelemaekers: "È il miglior attaccante del Milan, il che è tutto dire". Voto 7. Pagelle Verona-Milan 0-1, avercene di Modric. Leão, sindrome da Calimero Fofana: "Fa legna, ma la qualità latita".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: Gabbia è tornato e fa la differenza. Pulisic spento

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