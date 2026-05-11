Pagelle Milan-Atalanta i voti del CorSport | De Winter molle Leao giochicchia

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026 e giocata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono stati assegnati i voti dai giornalisti del CorSport. Tra i giocatori in campo, De Winter è stato valutato con un rendimento sotto tono, mentre Leao ha partecipato in modo più leggero. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun atleta durante l'incontro.

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Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 2-3, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Maignan: "Si lancia ma non raggiunge il tiro di Éderson. Ottimo invece sulla conclusione di Krstovic. Ha grosse responsabilità sul terzo gol dell’Atalanta, respingendo male". Voto 5 De Winter: "Molle nel contrastare Éderson in area. Non riesce a contrastare Raspadori sullo 0-3, totalmente in balia dell’avversario". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Poca spinta nella ripresa". Voto 5,5 Gabbia: "Krstovic gli nasconde la palla quando serve il compagno per il raddoppio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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