Pagelle Milan-Atalanta i voti del CorSport | De Winter molle Leao giochicchia
Nella partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026 e giocata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono stati assegnati i voti dai giornalisti del CorSport. Tra i giocatori in campo, De Winter è stato valutato con un rendimento sotto tono, mentre Leao ha partecipato in modo più leggero. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun atleta durante l'incontro.
Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e terminata 2-3, del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Maignan: "Si lancia ma non raggiunge il tiro di Éderson. Ottimo invece sulla conclusione di Krstovic. Ha grosse responsabilità sul terzo gol dell’Atalanta, respingendo male". Voto 5 De Winter: "Molle nel contrastare Éderson in area. Non riesce a contrastare Raspadori sullo 0-3, totalmente in balia dell’avversario". Voto 4,5. Dal 59' Athekame: "Poca spinta nella ripresa". Voto 5,5 Gabbia: "Krstovic gli nasconde la palla quando serve il compagno per il raddoppio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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