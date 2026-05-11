Pagelle Milan-Atalanta i voti del CorSport | De Winter molle Leao giochicchia

Nella partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026 e giocata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono stati assegnati i voti dai giornalisti del CorSport. Tra i giocatori in campo, De Winter è stato valutato con un rendimento sotto tono, mentre Leao ha partecipato in modo più leggero. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun atleta durante l'incontro.

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