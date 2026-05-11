Pagelle Milan-Atalanta i voti della Gazzetta | Giménez solo fumo Loftus-Cheek perde tutti i duelli

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera tra Milan e Atalanta allo stadio di San Siro, sono state pubblicate le pagelle della Gazzetta dello Sport. Giménez riceve un voto basso, mentre Loftus-Cheek viene giudicato poco efficace per aver perso diversi duelli. La sfida, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si è conclusa senza sorprese significative nei giudizi sui singoli giocatori.

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Il Milan di Massimiliano Allegri perde ancora (2-3) e compromette seriamente le sue possibilità di approdare in Champions League. A 'San Siro' è passata, con pieno merito, l'Atalanta grazie ai gol di Éderson e Davide Zappacosta nel primo tempo e di Giacomo Raspadori nella ripresa. Inutile l'uno-due del Diavolo nel finale: reti di Strahinja Pavlovic e Christopher Nkunku (su calcio di rigore) che servono soltanto per le statistiche. A 180° dal termine del campionato, il Milan è quarto, a quota 67 punti, pari merito con la Roma e ancora - incredibilmente - in vantaggio, nonostante una crisi che non conosce fine da due mesi, per via degli scontri diretti a favore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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