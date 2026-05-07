Nel match che si avvicina contro l’Atalanta, il tecnico del Milan ha deciso di schierare Leao in panchina, mentre Gimenez e Loftus-Cheek sono pronti a partire dal primo minuto. L’inglese non gioca dall’ultimo 22 febbraio, quando si infortunò alla mascella durante la partita contro il Parma in seguito a un contrasto con un avversario. La squadra si prepara alla sfida con alcune variazioni in formazione.

La possibile panchina di Leao non è l’unica novità che Allegri valuta in vista della gara di domenica contro l’Atalanta. La squadra vista a Reggio Emilia non gli è piaciuta e, oltre a un cambio di atteggiamento fin dagli allenamenti, provvederà a. un cambio di interpreti. Scontato l’avvicendamento in difesa tra lo squalificato Tomori e De Winter, che tornerà titolare dopo la brutta prova nel ko con l’Udinese. In difesa sarà lui l’unica novità visto che resteranno al loro posto Gabbia e Pavlovic. Odugu, assente al Mapei Stadium per un affaticamento muscolare, non è ancora in gruppo, ma sembra poter recuperare. A centrocampo sarà rivoluzione: sull’out mancino scontato l’avvicendamento tra Estupinan e Bartesaghi, con quest’ultimo che tornerà a giocare dal primo minuto dopo la panchina di domenica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime verso l'Atalanta: panchina per Leao. Chance dal 1' per Gimenez e Loftus-Cheek

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