Milan-Atalanta le pagelle Loftus-Cheek 4 perde tutti i duelli Ederson 7,5 | beato chi lo compra

Durante la partita tra Milan e Atalanta, alcune prestazioni hanno attirato l’attenzione. Loftus-Cheek ha ottenuto un 4, mostrando difficoltà nei duelli individuali, mentre Ederson ha ricevuto un 7,5 e si è distinto per alcune parate decisive. Mentre Maignan ha subito alcune critiche, Nkunku è entrato in campo e ha portato energia alla squadra. Zappacosta ha invece mostrato una buona tenuta sulla fascia difensiva.

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