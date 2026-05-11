Pagelle Empoli Juventus Under 16 | Pioli l’uomo del destino Pamé lottatore Ghiotto fermato dal palo- VOTI

Nell'andata dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, la partita tra Empoli e Juventus ha visto protagonisti diversi giovani calciatori. Pioli si è distinto come figura chiave, mentre Pamé ha mostrato determinazione e combattività. Ghiotto, invece, è stato sfortunato, colpito dal palo durante l’incontro. I voti e i giudizi sui singoli sono stati stilati analizzando le prestazioni di ciascuno in campo.

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