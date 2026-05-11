Empoli Juventus Under 16 1-1 LIVE | palo di Ghiotto bianconeri ad un passo dal vantaggio

Nel match valido per i quarti di finale del campionato Under 16, Empoli e Juventus si sono affrontate sul campo con un risultato di 1-1. Durante la partita, un tiro di Ghiotto ha colpito il palo, lasciando entrambe le squadre in parità. La cronaca si è svolta con azioni offensive da entrambe le parti e un equilibrio che si è mantenuto fino alla fine dell’incontro. La sfida rappresenta la prima parte della doppia sfida per l’accesso alle semifinali.

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